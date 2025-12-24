«Как ребенку разжевывает»: названа главная «фишка» тренера «Авангарда» Ги Буше

Канадский специалист в буквальном смысле переучивает своих хоккеистов.

Фото: t.me/omskiyavangard

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков рассказал об особенностях работы главного тренера команды Ги Буше. По словам голкипера, канадский специалист практически переучивает «ястребов» игре в хоккей, ломая все, чему им дали детские тренеры.

– У него свое видение хоккея и тактики. Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры, - сказал Серебряков в интервью изданию «Газета.RU». – Едешь направо, а он говорит тебе, что нужно поехать налево, хотя ты всю жизнь только вправо двигался. И он начинает объяснять, почему. Ты его слушаешь — а он, как ребенку, тебе это разжевывает. Иной раз сидишь и думаешь: это настолько просто, элементарно. И оно срабатывает. Но есть привычки, от которых очень тяжело избавиться, переучиться. Особенно в возрасте 25+. Поэтому мы потратили много времени, чтобы все это понять. Но сейчас ребята уже начинают выполнять то, что требует Ги.

Серебряков также отмечает умение Буше найти подход к игрокам.

– У него два высших психологических образования. Мы постоянно живем с какой-то мотивацией: спичи, смешные истории. Он чувствует, когда нужно нас рассмешить, а где нужно быть серьезным; где надо на нас даже поорать, а где — наоборот, отпустить ситуацию, - объяснил вратарь. – Он постоянно точечно со всеми общается, с теми, с кем считает нужным в данный момент: подсказать, объяснить, замотивировать.

То, что Буше хороший психолог и мотиватор, ранее отмечали и другие хоккеисты «Авангарда». По словам игроков, канадский тренер является специалистов высокого уровня.