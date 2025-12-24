Вратарь «Авангарда» высказался о перспективах отъезда в КХЛ

Никита Серебряков готов рассматривать варианты из-за океана.

Hawk.ru

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков высказался о перспективах своего отъезда в НХЛ. Перед нынешним сезоном он подписал 5-летний контракт с омским клубом, но, если поступит хорошее предложение из-за океана, готов его рассмотреть.

– Спокойно к этому отношусь. Если позовут – значит позовут. Тогда попробую поговорить с руководством «Авангарда». В любом случае у меня контракт на пять лет, который я с удовольствием подписал. Должно быть хорошее предложение, чтобы его рассматривать, – сказал Серебряков в интервью изданию «Газета.RU».

О заокеанской лиге вратарю рассказывают его партнеры по команде, имеющие опыт выступлений в НХЛ.

– Иногда с Вячеславом Войновым, Николаем Прохоркиным обсуждаем их карьеры там. Василий Пономарев делится историями, – отметил голкипер.

Серебряков присоединился к «Авангарду» по ходу прошлого сезона и быстро стал первым номером «ястребов». Он считается одним из лучших вратарей КХЛ.