Drivee поблагодарил омских таксистов за работу в новогодние праздники

Сервис заказа такси Drivee подвел итоги социального проекта, приуроченного к Новому году. Более тысячи пассажиров направили слова благодарности водителям, которые продолжают работать в праздничные дни.

Фото: Пресс-служба Drivee

Проект Drivee стал ответом на традиционно высокий спрос на поездки в декабре и во время январских каникул. Пока большинство людей заняты предпраздничными делами и отдыхом, водители такси выходят на линию, обеспечивая мобильность жителей и гостей городов. Компания предлагает пассажирам выразить благодарность тем, кто помогает успеть по делам и добраться к месту празднования.

В акции приняли участие пользователи из десятков городов. Пассажиры не ограничивались короткими сообщениями, а делились личными историями взаимопомощи и поддержки, произошедшими во время поездок.

Кульминацией проекта стала трансляция поздравлений на уличных экранах в Сочи – одном из главных туристических центров страны в зимний сезон. Выбор города обусловлен высокой нагрузкой на транспорт в новогодний период. Пожелания выводились на крупные медиафасады, чтобы водители могли увидеть поддержку пассажиров прямо во время работы.

Фото: Пресс-служба Drivee

Все собранные поздравления также будут доставлены водителям по всей стране в виде уведомлений в приложении, а часть из них доступна для просмотра по специальной ссылке.

– Невозможно переоценить вклад тех, кто ежедневно помогает миллионам людей решать самые разные задачи, – отметил директор по связям с общественностью Drivee Том Соулфул. – В преддверии праздников мы особенно хотим сказать спасибо водителям за ответственность, выдержку и профессионализм в самый напряженный период года.

Проект призван напомнить о человеческой стороне профессии водителя такси и поддержать культуру взаимного уважения между пассажирами и теми, кто находится за рулем.

