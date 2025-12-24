Омичи заранее планируют новогодние подарки и все чаще составляют вишлисты

В Омской области растет интерес к онлайн-сервисам со списками желаний. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре число их пользователей увеличилось почти в 2,5 раза.

Фото: Пресс-служба МегаФона

Жители Омской области начали активнее пользоваться онлайн-сервисами для составления списков желаемых подарков. Как показало исследование аналитиков «МегаФона», рост интереса к таким платформам в ноябре оказался почти в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Примечательно, что всплеск активности произошел еще до традиционного Дня написания писем Деду Морозу, который в России отмечают 4 декабря. Если год назад пик интереса к вишлистам приходился на декабрь, то в этом году омичи начали планировать подарки уже в октябре. Такой подход позволяет избежать предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед Новым годом.

Наиболее активно списки желаний составляют омичи в возрасте 25–34 лет – на эту группу приходится около 40 % пользователей подобных сервисов. Еще 29 % – жители региона в возрасте 35–44 лет, а 14 % – омичи 45–54 лет. При этом женщины выбирают подарки для себя на 61 % чаще мужчин.

Фото: Пресс-служба МегаФона

Аналитики также отметили, что чаще всего жители области занимаются составлением вишлистов по понедельникам. В этот день интернет-трафик на таких ресурсах превышает средненедельный показатель на 29 %.

– Абоненты все чаще выбирают онлайн-списки с желаниями, так как этот способ помогает сэкономить время и гарантирует, что подарок действительно понравится, – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин. – Еще важно вовремя записать свою идею, чтобы не забыть в предновогодней суматохе.

