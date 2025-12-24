Омск-Информ
·Общество

На открытии главной елки Омска исполнят суперхит XIX века

Романс «Звезда, прости, пора мне спать» пользовался популярностью в Омской крепости в конце XIX века.

В ближайшее воскресенье, 28 декабря, в «Омской крепости» состоится открытие главной городской елки. Новогоднее представление «Зажги свою звезду!» стартует в 13 часов. Зрители впервые увидят современный спектакль-мюзикл, посвященный мечтам и новогодним желаниям, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Особенностью постановки станет исполнение романса «Звезда, прости, пора мне спать», написанного Иваном Мятлиным в 1840 году и пользовавшегося популярностью в Омской и Тобольской крепостях в конце XIX века, – написал Шелест в своем телеграм-канале.  

Пришедших на праздник омичей ждут выступления артистов Городского драматического театра имени Л. И. Ермолаевой и муниципальных концертных коллективов – Сибирского хореографического ансамбля «Русь», Ансамбля танца «Иртыш», Вокальной группы «Мелодия». 

С 14:00 до 17:00 в крепости будут работать интерактивные площадки для детей, а также кафе и ярмарочные павильоны.

