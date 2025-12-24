Омский пожарный смог вернуться на работу только через суд

Суд выяснил, что его уволили за прогул незаконно.

Омский областной суд защитил права водителя пожарной службы, которого несправедливо уволили. Мужчина работал водителем на пожарном посту «Ачаирский» с 2011 года. В мае 2025 года его уволили за прогул, но он не согласился с этим решением и обратился в суд.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, в день увольнения сотрудник был на работе до вечера, а увольнение произошло из-за «стыка» рабочего графика и отпуска. Кроме того, работодатель не издал нужный приказ о привлечении работника к сверхурочной работе, хотя тот соглашался на нее.

Суд подчеркнул, что водитель честно отработал в службе более 14 лет, никогда не имел дисциплинарных взысканий и был уволен без законных оснований. Поэтому суд восстановил его на работе и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.