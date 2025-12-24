Омск-Информ
Политика

«Я в определенном смысле «старообрядец»: Шелест рассказал, как будет отмечать Новый год

Градоначальник оказался приверженцем традиций.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился планами на новогоднюю ночь. Градоначальник признался, что предпочитает проводить этот праздник в домашней обстановке.

– Надеюсь, как и всегда, дома, в кругу своих родных. Я в определенном смысле «старообрядец»: есть семейные праздники, которые греют душу особенным теплом, Новый год именно такой праздник, – рассказал мэр в интервью «Вечернему Омску».

Ранее Шелест рассказал, где можно приобрести птицу для новогоднего и рождественского стола. Он позвал горожан на масштабные губернские ярмарки.

