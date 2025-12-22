Шелест назвал лучшие рынки для покупки рождественской утки

Мэр Омска напомнил о традиционных губернских ярмарках.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Мэр Омска Сергей Шелест дал лайфхак для предновогоднего продуктового шопинга. Он позвал горожан на масштабные губернские ярмарки. Там можно приобрести птицу для новогоднего и рождественского стола: гусей, уток, кур, перепелок и индеек.

Есть возможность купить ремесленные сыры, мясные и рыбные деликатесы, колбасы всех возможных видов и сортов, домашнее сало, котлеты, фаршированные перцы, манты, пельмени и прочие полуфабрикаты.

– Вся мясная и молочная продукция проходит обязательный контроль в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенных прямо на рынках, – заявил Шелест.

Предпраздничные ярмарки ждут омичей каждую пятницу и субботу с 8:00 до 16:00 на четырех муниципальных рынках города: Ленинском, Советском, Кировском и Центральном.