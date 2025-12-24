Запуск в Омске производства полностью отечественных белых масел стал технологическим прорывом для российской промышленности

Новый продукт компании «Газпромнефть – смазочные материалы» позволил заместить до 80 % импортных поставок, критически важных для ряда отраслей.

Фото: Дмитрий Верхоробин

О значимости проекта в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказал генеральный директор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. По его словам, ранее большая часть белых масел закупалась за рубежом, что создавало риски для стабильной работы предприятий.

– Сложная логистика, санкционные риски, не всегда стабильное качество и несоблюдение сроков поставки создавали угрозы для бесперебойной работы предприятий, – отметил Анатолий Скоромец. – Производитель, например, фармацевтических препаратов в любой момент мог столкнуться с дефицитом необходимого сырья. Сейчас эти риски устранены.

Выпуск белых масел стал возможен благодаря запуску в 2023 году на Омском заводе смазочных материалов комплекса гидроизодепарафинизации. Уникальное оборудование позволило перейти на полный цикл производства современных масел с использованием отечественной компонентной базы.

– Секрет наших белых масел – в технологии, – пояснил руководитель компании. – Мы используем собственное высококачественное сырье. Процесс проходит при температуре до 400 °C и давлении до 180 атмосфер с использованием специальных катализаторов на основе платины и палладия. На финальном этапе молекулы будущего белого масла насыщаются водородом, что стабилизирует их структуру, делая продукт химически инертным и устойчивым к окислению. В результате получается уникальное масло, которое имеет нейтральную среду, не портится со временем и является безопасным для здоровья человека.

По словам Анатолия Скоромца, при создании белых масел специалисты «Газпромнефть-СМ» разработали собственную экологически чистую технологию, а также применяли сервис на базе искусственного интеллекта для анализа и улучшения качественных характеристик продукции.

Сегодня омские белые масла соответствуют самым высоким мировым стандартам и используются в нефтехимии, фармацевтике, косметологии, пищевой промышленности и других отраслях, где требования к качеству и безопасности особенно высоки.