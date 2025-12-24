В Омской области подростки повадились в опасную «заброшку»

Прокуратура обязала собственников обезопасить здание.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура Марьяновского района Омской области через суд добилась защиты прав несовершеннолетних. Предметом разбирательства стало заброшенное здание типографии.

В ходе проверки выяснилось, что объект по адресу: улица Садовая, 2, находится в опасном состоянии. Здание не охранялось и представляло угрозу для жизни и здоровья местных подростков.

Несмотря на состояние постройки, собственники – министерство имущественных отношений региона и два местных жителя – игнорировали требования безопасности. Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, прокуратура обратилась в суд.

Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь владельцы обязаны оградить здание, а также надежно заблокировать все оконные и дверные проемы.