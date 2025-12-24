Нерадивого многодетного отца из Омска исправила СВО

Теперь омич занимается воспитанием своих детей и оказывает им финансовую помощь.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Омской области

В отношении омича, участника СВО, приостановлено уголовное дело за долги по алиментам. Как рассказали ГУФССП России по Омской области, 51-летний омич является отцом пятерых детей, двое из которых не родные, но находятся на иждивении.

Ранее мужчина занимался собственным бизнесом – пассажирскими перевозками. Со временем дело перестало приносить доход, и компания обанкротилась. Выход из ситуации мужчина решил искать на дне бутылки, то есть «выбрал путь социального безразличия и алкоголизма», как рассказали в службе.

Отношения с супругой разладились, а алименты детям не платились, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. После беседы с сотрудником органа принудительного исполнения омич решил кардинально изменить свою жизнь. Мужчина подписал контракт с МО РФ и отправился в зону проведения СВО.

«За лентой» омич получил ранение и попал в госпиталь. После лечения он решил продолжить службу в качестве инструктора для новобранцев. Сейчас боец исправно платит алименты, покупает подарки и проводит время со своими детьми. «Уголовку» в отношении исправившегося отца правоохранители приостановили.