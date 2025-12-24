«Новые люди» в Омске: от пересдачи ЕГЭ до цифрового контроля миграции

Во время подведения итогов года представители партии рассказали об инициативах в образовании, социальной политике и миграции, которые уже повлияли на жизнь омичей и жителей других регионов.

Фото: Игорь Смердов

Форум «Взгляд в будущее» собрал более тысячи участников со всей страны, включая представителей Омской области – сторонников партии, волонтеров и предпринимателей. Участники обсудили результаты работы за год: образовательные программы для школьников и студентов, проекты активного долголетия, а также предложения в налоговой и миграционной сфере.

Открывая форум, лидер партии Алексей Нечаев отметил, что сегодня люди живут в состоянии постоянной тревоги из-за запретов, штрафов и ограничений. По его словам, этот подход нужно менять: вместо давления создавать условия для развития и роста.

Одной из ключевых задач «Новых людей» Алексей Нечаев назвал рост реальных доходов граждан. Для этого партия делает ставку на бесплатное образование. В рамках проекта «Нейростарт» более 100 тысяч человек по всей стране за год освоили работу с нейросетями и научились применять их в профессии и повседневной жизни. Еще одна программа – «Я в деле» – охватила свыше 70 тысяч студентов вузов, колледжей и школ, которые получили навыки запуска собственного бизнеса.

Фото: Игорь Смердов

Среди значимых политических результатов лидер партии выделил право на пересдачу ЕГЭ. Инициатива была поддержана на федеральном уровне, и уже этим летом 135 тысяч школьников смогли повторно сдать экзамены. Кроме того, по инициативам партии из бюджета направили 6 млрд рублей на образовательные программы и обновление университетов.

Говоря о региональной повестке, Алексей Нечаев напомнил, что «Новые люди» выступают за перераспределение налогов в пользу субъектов. Пока это решение не принято, партия развивает собственные проекты. Так, программа «Жить по-новому» уже работает в 30 регионах и включает занятия, лекции и встречи для людей старшего возраста. Для школьников реализуются «Робоуроки» и проект «Инженеры будущего», знакомящий детей с современными технологиями.

Отдельное внимание на форуме уделили миграционной политике. По словам Алексея Нечаева, уже со следующего года начнет действовать система «Мигрант ID», разработанная на основе инициатив партии. Она предполагает цифровой профиль мигранта с подтвержденной личностью, местом работы и сроками пребывания, что позволит сократить нелегальную занятость и перейти к формату «умной миграции».