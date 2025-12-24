Омск-Информ
·Политика

Бывший вице-мэр Омска сохранил статусный пост в облправительстве

Он начал работу в мэрии Омска еще в 90-х.

На портале официального опубликования правовых актов появилось распоряжение, согласно которому заместителем начальника Главного государственно-правового управления Омской области назначен Андрей Подгорбунских. Новый контракт с ним подписан на год.

Отметим, что Андрей Подгорбунских с 1994 года работал в мэрии Омска. С 2013 года он занимал должность директора департамента правового обеспечения, а затем был назначен заместителем главы города и возглавлял департамент правового обеспечения и муниципальной службы. В 2020 году он перешел на работу в правительство Омской области, став первым замминистра имущественных отношений региона. В этой должности Андрей Подгорбунских работал до лета 2022 года, а после ушел в отставку по собственному желанию. В структуру, где он ныне трудится, чиновник пришел в 2023 году.

