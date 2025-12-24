Омичам напомнили о штрафах за неправильный запуск салютов

В некоторых случаях речь может идти об уголовной ответственности.

Фото: Freepik.com

В преддверии новогодних праздников эксперт Виталий Бойко напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности при запуске фейерверков может обернуться для омичей не только крупными штрафами, но и уголовной ответственностью.

Эксперт по пожарной безопасности отметил, что использование салютов в городской черте строго ограничено. Запуск разрешен только на специально подготовленных площадках, расположенных вдали от жилых домов, линий электропередачи и лесов.

Особое внимание Бойко уделил местам, где использование пиротехники категорически запрещено.

– Нельзя запускать салюты во дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках, в парках, на улицах и площадях, а также с балконов, лоджий и крыш зданий. В помещениях запуск пиротехники недопустим, за исключением бенгальских огней и хлопушек, – приводят слова эксперта «Известия».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, обычным гражданам за нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц суммы могут достигать 400 тыс. рублей.

– Если в результате запуска салюта причинен вред здоровью, повреждено или уничтожено имущество, а тем более произошла гибель людей, речь уже идет об уголовной статье. При этом уголовная ответственность не исключает гражданских исков о возмещении ущерба, – добавил эксперт.

Кроме того, Бойко дал важную рекомендацию на случай нештатных ситуаций: если фейерверк не сработал, к нему запрещено подходить сразу. Необходимо выждать не менее 15 минут на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм при возможной задержке запуска, после чего изделие следует обязательно залить водой для окончательной нейтрализации.