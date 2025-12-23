Омичи в разных частях города останутся без воды

Омскводоканал предупреждает о ремонтных работах на сетях.

Omskinform.ru

Ресурсоснабжающая организация сообщает об отключениях воды в Омске.

12 часов воды не будет в поселке Степной, с 11.00 до 23.00. Работники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе.

С 10.00 до 19.00 водопровод будет ремонтироваться на ул. 1-я Казахстанская, 1а.

С 00.00 до 23.50 работники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по ул. Красной Звезды, д. 42.

Об остальных отключениях смотрите по ссылке на сайт предприятия.