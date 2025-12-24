Омичам назвали неочевидную опасность новогодней елки в доме

По словам врача, и живые и искусственные деревья часто вызывают аллергию, которую можно спутать с простудой.

Фото: Freepik.com

Установка главного символа Нового года может обернуться неприятностью. Кандидат медицинских наук Олег Морунов рассказал, что реакция организма на зеленую красавицу нередко принимается за обычную простуду.

Причинами аллергии становятся компоненты живой ели – плесень, смолы и пыльца, а также пыль и химические испарения, используемые при производстве искусственных деревьев. По словам врача, характерные проявления заболевания начинают беспокоить спустя несколько часов или даже дней после появления дерева в доме, сообщает портал «Mail Здоровье».

Симптоматика схожа с признаками ОРВИ: закладывает нос, беспокоит постоянный насморк и чихание, краснеют и чешутся глаза. Кроме того, может появиться слезотечение, першение в горле и кашель, а при контакте с хвоей возникают кожные высыпания.

Врач объяснил, что на коре и хвое живой ели в теплой квартире активно размножаются плесневые грибы. На таком дереве может расплодиться до 50 видов плесени. Споры этих микроорганизмов распространяются по воздуху и способны вызывать раздражение дыхательных путей.

Именно поэтому Морунов рекомендует проявить бдительность, если после украшения жилища новогодним деревцем появились неприятные ощущения вроде насморка, частого чихания и раздражения слизистой оболочки глаз.