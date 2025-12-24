Омск-Информ
·Общество

В Омске внезапно начнутся дожди

Ночью в регион придет мощное похолодание.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –2...–7 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшой, местами умеренный дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами на дорогах будут снежные заносы и накат, также синоптики обещают метель. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –6...–11 °C, местами до –15...–11 °C. По северо-западу ожидаются морозы до –24...–29 °C. Местами пойдет снег. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 м/с. На дорогах сохранится снежный накат. Атмосферное давление существенно не изменится.

