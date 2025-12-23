Стало известно, что 1 января в Омске не будут работать супермаркеты

Омичам советуют закупаться заранее, чтобы после новогодней ночи не выходить утром за продуктами

Предновогодняя пора – это суета и покупки. Кто-то ходит со списком, кому-то это не нужно. Все самое вкусное закупают в больших супермаркетах со скидкой. У магазинов в шаговой доступности тоже есть что купить, но не 1 января.

Даже круглосуточные магазины в новогоднюю ночь будут закрыты. Откроются они раньше всех – в 10.00. Остальные откроются позже, с 11.00 до 12.00.

Омичей предупреждают – информацию о графике работы супермаркетов в новогодние дни лучше уточнять заранее, чтобы правильно спланировать праздник. Расписание размещают на сайтах или информационных стендах у входа.