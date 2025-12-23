Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске прокуратура заступилась за молодого педагога

Прокуратурой восстановлены права учителя на дополнительную оплату труда.

Соблюдение трудовых прав в одном из образовательных учреждений заинтересовало прокуратуру Ленинского округа г. Омска после обращения одного из педагогов. Она пожаловалась, что с сентября по декабрь 2024 года группу общеразвивающей направленности в школе посещал ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с которым работала учительница.

– Однако, вопреки закону работодатель не выплатил ей ежемесячную надбавку к окладу за работу с таким учеником, – отметили в прокуратуре.

В суд было подано исковое заявление, требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены. Образовательное учреждение должно произвести перерасчет заработной платы за работу с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

·Общество

В Омске прокуратура заступилась за молодого педагога

Прокуратурой восстановлены права учителя на дополнительную оплату труда.

Соблюдение трудовых прав в одном из образовательных учреждений заинтересовало прокуратуру Ленинского округа г. Омска после обращения одного из педагогов. Она пожаловалась, что с сентября по декабрь 2024 года группу общеразвивающей направленности в школе посещал ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с которым работала учительница.

– Однако, вопреки закону работодатель не выплатил ей ежемесячную надбавку к окладу за работу с таким учеником, – отметили в прокуратуре.

В суд было подано исковое заявление, требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены. Образовательное учреждение должно произвести перерасчет заработной платы за работу с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.