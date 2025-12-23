Раскрыты основные новогодние схемы мошенников в Омске

Жителей региона заманивают акциями и скидками.

Фото: Omskinform.ru

В Омске в предновогодней суете в Омске активизировались мошенники. О схемах, которые применяют жулики, рассказал сегодня, 23 декабря, заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль рассказал, как мошенники обманывают людей под Новый год.

Несмотря на то что в праздники число мошенничеств обычно уменьшается, желание сэкономить и новогодняя суета могут подвести омичей.

– Мошенники не меняют то, что работает годами. Они лишь немного модернизируют схемы. Будут осуществляться различные рассылки со скидками, подарками, акциями и другими предложениями. Для примера, 11 декабря была зафиксирована огромная рассылка якобы от портала «Госуслуги». В ней была ссылка. Если кто-то переходил по ссылке, то происходило автоматическое подписание на каналы в мессенджерах Telegram, WhatsApp, MAX. В этих каналах были акции, розыгрыши, онлайн-казино. Уже с этих каналов люди качали вредоносные приложения, – рассказал Анатолий Гиль.

Вредоносные приложения собирали информацию для мошенников. Речь идет не только о паролях от банков, которые приходят в сообщениях, но и о других данных, которые позже могут помочь оказать давление на человека.

Отметим, что в этом году мошенники уже украли у жителей Омской области 1 млрд 500 млн рублей. В прошлом году сумма была на 200 млн больше.

– Скидка 50 % вызывает у любого человека эмоции. А когда количество товаров ограничено, то у человека нет времени подумать. Этим и пользуются мошенники, – отметил начальник отдела безопасности омского отделения Банка России Виталий Романов.

По его словам, новогодние мошенничества будут связаны не только со скидками, но и с налогами. Омичей будут заманивать выгодными налоговыми вычетами.

Чтобы не попасться, эксперты посоветовали омичам перепроверять информацию и делать покупки только в проверенных магазинах.