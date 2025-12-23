Омский заключенный сыграл свадьбу прямо в колонии

Молодая жена ждет освобождения новоявленного супруга.

УФСИН

В омском УФСИН сообщили, что в исправительной колонии № 9 состоялась церемония бракосочетания, под Новый год решил узаконить свои отношения с возлюбленной осужденный М.

Специалист Октябрьского отдела управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области с соблюдением всех процедур провела церемонию и поздравила молодых.

– Создание семьи способствует ресоциализации осужденных, помогая налаживать семейные отношения с близкими, – сказал замначальника ИК-9 Евгений Михайлов.

Молодая жена отметила, что женитьба является для них обоих важным этапом на пути к будущему, а поддержка семьи станет для ее мужа опорой в период отбывания наказания.