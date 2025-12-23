Семьям погибших в ДТП с автобусом под Омском выплатят по 2 млн

Готовность произвести выплаты подтвердила страховая компания.

Фото: t.me/omsk_police

Страховой Дом ВСК выплатит компенсации родственникам погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе Тюмень – Омск, сообщает Национальный союз страховщиков ответственности. Авария произошла в минувшую субботу, 20 декабря.

Как сообщалось ранее, в результате столкновения большегрузного автомобиля с рейсовым пассажирским автобусом погибли 6 человек, еще 8 получили травмы различной степени тяжести.

– Иждивенцы, а при их отсутствии – ближайшие родственники погибших пассажиров, и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Омской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, – заявил президент Национального союза страховщиков ответственности Евгений Уфимцев.

В автоматизированной информационной системе организации указано, что у перевозчика АО «Омскоблавтотранс» имеется действующий договор со Страховым Домом ВСК. В страховой компании уже подтвердили готовность осуществлять выплаты после признания инцидента страховым случаем.

Согласно законодательству, страховая выплата иждивенцам или родственникам погибших пассажиров является фиксированной и составляет 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему.

Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 млн рублей.