Федеральный девелопер GloraX подводит итоги 2025 года по всем направлениям бизнеса. GloraX продолжил региональную экспансию, увеличил портфель проектов и провел IPO на Московской бирже.

В 2025 г. GloraX продолжил реализацию стратегии региональной экспансии. Компания провела успешную M&A сделку по приобретению одного из крупнейших застройщиков Приморского края ГК «Жилкапинвест» и вышла на рынок Владивостока. Также GloraX расширил присутствие в Нижнем Новгороде – девелопер приобрел права на застройку территории площадью 10,4 га вблизи реки Оки. В результате общая площадь портфеля увеличилась на 14 % и достигла 8,4 млн кв. м, а непроданная площадь увеличилась на 9 % до 5,4 млн кв. м. По результатам оценки по состоянию на 30 июня 2025 года, проведенной компанией Nikoliers, рыночная стоимость портфеля проектов выросла на 79 % – до 125,3 млрд рублей.

Глубокая проработка портфеля позволила увеличить долю проектов на стадии проектирования и строительства с 28 % до 63 %. За 2025 год GloraX нарастил объем строительства жилья по стране в 2,3 раза до 770 тыс. кв. м.

В течение года девелопер вывел на рынок 2 новых проекта комплексного развития территории в Нижнем Новгороде, 2 проекта в сегментах бизнес и премиум в Казани, а также запустил в реализацию проект в Мурманске, укрепив позиции в федеральном масштабе. GloraX занимает 1-е место по объемам текущего строительства в Нижегородской и Мурманской областях, 3-е место в Приморском крае и входит в ТОП-10 застройщиков по этому показателю во Владимирской области и Республике Татарстан.

Помимо жилой недвижимости GloraX продолжил строительство социальной инфраструктуры. В 2025 году девелопер получил разрешения на ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы на 550 мест в Красносельском районе Санкт-Петербурга, физкультурно-оздоровительного комплекса в Красногвардейском районе и детского сада на 245 мест на намывных территориях Васильевского острова. Экспертный подход GloraX к созданию сбалансированной среды, а также уверенное развитие и расширение географии деятельности позволили GloraX войти в перечень системообразующих предприятий России.

Благодаря устойчивой бизнес-модели и высокой рентабельности GloraX в 2025 году получил кредитный рейтинг Национального кредитного рейтингового агентства (НКР) на уровне BBB+.ru со стабильным прогнозом. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), в свою очередь, повысило рейтинг GloraX до уровня BBB(RU) с изменением прогноза на «стабильный». Аналитики отметили сильные позиции компании по ликвидности и рентабельности. Также в уходящем году GloraX полностью погасил облигационный выпуск серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей и выпуск серии БО-01 на сумму 1,5 млрд рублей, подтвердив высокий уровень финансовой устойчивости и дисциплины.

Одним из ключевых для GloraX событий стал выход на IPO. Размещение GloraX стало первым IPO на Московской бирже в 2025 году. Девелопер привлек 2,1 млрд рублей на развитие, став публичной компанией, и открыл новые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса. К концу 2025 года аналитическое покрытие бумаг GloraX осуществляют уже 3 крупных инвестбанка – Альфа-Банк, АТОН и SberCIB, каждый из которых в своих отчетах прогнозирует целевую цену акции выше 100 рублей при цене размещения 64 рубля.

– 2025 год стал важным этапом реализации нашей стратегии развития и усиления позиций на ключевых рынках. Мы фокусируемся на операционной эффективности и реализации проектов комплексного развития территории в разных субъектах РФ, где наша экспертиза в девелопменте становится решающим конкурентным преимуществом, – подчеркнул акционер GloraX Александр Андрианов. – Качественное развитие земельного банка, глубокая проработка продукта, выстроенная система продаж, операционные и финансовые результаты не только подтверждают наш потенциал для дальнейшего роста, но и демонстрируют нашу способность оперативно адаптироваться к изменениям рынка. В 2026 году мы намерены продолжить уверенно двигаться к новым рубежам роста, укрепляя лидерские позиции в масштабе страны.

О GloraX

Основанный в 2014 году, GloraX сегодня является одним из самых быстрорастущих девелоперов на российском рынке. За несколько лет компания эволюционировала из регионального участника рынка с присутствием в Москве и Санкт-Петербурге в федерального игрока, ведущего деятельность в 11 регионах России.

К 2024 году GloraX стал девелопером полного цикла, оптимизируя процессы на всех этапах – от приобретения земельных участков до эксплуатации и обслуживания готовых объектов управляющей компанией GloraX Home. Специфика компании – мастер-девелопмент, улучшение и развитие земельных активов, что позволяет существенно повышать их стоимость, увеличивать возврат на инвестиции для всех заинтересованных сторон и обеспечивать устойчивый рост бизнеса. Общая площадь портфеля проектов выросла до 8,4 млн м², из которых 5,4 млн м² – чистая продаваемая площадь.

GloraX внедряет передовые практики корпоративного управления, характерные для публичных компаний. В совете директоров компании присутствуют три независимых директора, включая председателя совета директоров, чья экспертиза в ключевых областях вносит вклад в стратегическое развитие компании.

В 2024 году выручка компании выросла в 2,4 раза год к году, составив 32,6 млрд рублей, а EBITDA достигла 10,3 млрд рублей.