С лжегазовщиков из Омска начали взыскивать деньги за взрыв в Новосибирске

Один из жильцов дома получит компенсацию за выбитые окна.

Омский районный суд удовлетворил иск жителя Новосибирска, в доме которого в феврале 2023 года произошел взрыв газа, о взыскании компенсации с виновников инцидента. Ответчиками выступают жители Омска Евгений Кавун и Ирина Урбах, ранее осужденные по уголовному делу и приговоренные к длительным тюремным срокам.

Как сообщалось ранее, взрыв газа в многоэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля 2023 года. В результате пожара и частичного обрушения двух подъездов пострадали 30 квартир. Погибли 15 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Следствие установило, что за несколько дней до трагедии Кавун и Урбах, работавшие в компании «Межрегионгаз-сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на Линейной. В результате некачественной установки газового шланга в одной из квартир произошли утечка пропана и взрыв.

В июле 2024 года Кавун и Урбах были осуждены Заельцовским районным судом Новосибирска по ст. 168 (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Суд приговорил Кавуна к 10 годам 3 месяцам лишения свободы, Урбах получила 10 лет.

На прошлой неделе в Омский районный суд поступило исковое заявление прокуратуры Новосибирской области, которая требует взыскать с Кавуна и Урбах более 335 млн рублей в пользу мэрии Новосибирска – столько денег муниципалитет выплатил жильцам дома на улице Линейной в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Также в суд поступило более десяти исков от жителей дома, требующих с подсудимых Кавуна и Урбах компенсации морального и материального вреда. Первый из этих исков суд удовлетворил. Мужчина, у которого ударной волной выбило окна, требовал взыскать с каждого из ответчиков по 22,5 тыс. рублей за моральный вред, но получил только 5 тысяч за новые окна. Другие иски находятся на рассмотрении.