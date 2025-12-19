Прокурор хочет взыскать с омичей 335 млн за взрыв газа в Новосибирске

Инцидент произошел в феврале 2023 года и привел к гибели 15 человек.

omskinform.ru

Омский районный суд рассмотрит гражданское дело о взыскании крупного ущерба в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новосибирске. Ответчиками по делу являются ранее осужденные жители Омска Евгений Кавун и Ирина Урбах, с них прокурор Новосибирской области хочет взыскать в пользу мэрии Новосибирска более 335 млн рублей.

Как сообщалось ранее, взрыв газа в многоэтажке на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля 2023 года. В результате пожара и частичного обрушения двух подъездов пострадали 30 квартир. Погибли 15 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Следствие установило, что за несколько дней до трагедии Кавун и Урбах, работавшие в компании «Межрегионгаз-сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на Линейной. В результате некачественной установки газового шланга в одной из квартир произошли утечка пропана и взрыв.

Фото: 54.mchs.gov.ru

В июле 2024 года Кавун и Урбах были осуждены Заельцовским районным судом Новосибирска по ст. 168 (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Суд приговорил Кавуна к 10 годам 3 месяцам лишения свободы, Урбах получила 10 лет.

Мэрия Новосибирска выплатила жильцам дома на улице Линейной более 335 млн рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб. Теперь прокуратура Новосибирской области взыскивает эти деньги с осужденных в пользу муниципалитета.

Кроме того, в Омский районный суд поступило 11 исковых заявлений от жителей Новосибирска о взыскании с Кавуна и Урбах компенсации морального и материального вреда.