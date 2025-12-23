Омск-Информ
·Общество

В Колосовском районе Омской области простятся с солдатом СВО

Траурный митинг состоится на родине героя.

Администрация Колосовского муниципального района с прискорбием сообщает, что житель с. Строкино Николай Дегтярев погиб при исполнении воинского долга в ходе участия в специальной военной операции.

– Выражаем соболезнование родным и близким, – отметили в администрации Колосовского района.

Прощание состоится 23 декабря 2025 года в 11:30 часов в с. Строкино у здания сельского Дома культуры.

