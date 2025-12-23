Омский хоккеист Калинин «подешевел» на 47 млн ради нового контракта

ЦСКА подписал его до конца сезона на скромные три миллиона.

Фото: cska-hockey.ru

Воспитанник омского хоккея, 34-летний нападающий Сергей Калинин подписал контракт с ЦСКА. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона КХЛ, сообщает официальный сайт армейцев.

До данным телеграм-канала «Вброс по борту», зарплата хоккеиста составит 3 млн рублей. При этом еще два года назад, когда Калинин выступал за челябинский «Трактор», его оклад был 50 миллионов. То есть за пару сезонов спортсмен «подешевел» более чем в 16 раз.

За «Авангард» Сергей Калинин выступал в период с 2009 по 2015 год, после чего уехал в НХЛ. По возвращении из-за океана форвард играл за питерский СКА, ЦСКА, «Трактор» и подмосковный «Витязь». В последней команде он был капитаном. «Витязь» прекратил существование в минувшее межсезонье из-за финансовых проблем, и Калинин несколько месяцев не мог найти себе команду.