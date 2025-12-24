В Омске стартовал сезон акции «Снежный десант РСО» с участием более 600 студентов

Торжественное открытие прошло 20 декабря.

Фото: Омский областной студенческий отряд

В Омской области открылся новый сезон Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». К проекту присоединились более 600 студентов, школьников и бойцов студотрядов из Омска и районов области. В этом сезоне в акции участвуют 14 отрядов, сформированных на базе вузов и ссузов региона. Добровольцы будут работать как в Омске, так и в муниципальных районах области, помогая жителям, участвуя в волонтерских, социальных и спортивных инициативах.

Отряды «Снежного десанта» планируют выезды в Большеуковский, Тюкалинский, Шербакульский, Одесский, Таврический, Калачинский и ряд других районов. Основное внимание будет уделено шефской помощи, профориентационной работе со школьниками, организации культурных и спортивных мероприятий, а также благоустройству территорий.

– Пусть каждый выезд будет наполнен хорошей погодой и теплым настроением. В 2026 году Омская область принимает два важных десанта. Омск станет центром дружбы с Республикой Казахстан, а также все руководители региональных отделений РСО станут нашими гостями в формате «Снежного десанта РСО», – отметил заместитель председателя наблюдательного совета РСО, председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. – Полноправно можно считать, что в 2026 году Омск – столица сибирского «Снежного десанта РСО». Каждому из вас желаю, чтобы новички прочувствовали, загорелись десантной идеей, несли ее дальше, и пусть каждый из вас вернется заряженный снежным сезоном. Вперед, омский «Снежный десант»!

Фото: Омский областной студенческий отряд

Программа открытия включала вручение путевок в сезон 2026 года, творческие выступления отрядов и традиционную шефскую помощь – уборку снега на территории Музейного комплекса воинской славы омичей.

– Очень приятно каждый год видеть здесь «старичков» движения РСО. Тех людей, которые уже не являются студентами, но тем не менее отправляются в «Снежный десант», – подчеркнул руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – Очень приятно видеть самых юных участников «Снежного десанта» уже второй год подряд. С каждым годом нас становится больше. Я желаю, чтобы каждый из вас, находясь в «Снежном десанте РСО», прочувствовал свою сопричастность к тем большим и добрым делам, которые вы делаете. Я лично принимал участие в выездах несколько раз, видел огонь в глазах детей, когда вы проводили для них мастер-классы, культурные программы, шефскую помощь. Вы заряжаете своей идеей всю страну на поступки. Вперед к новым победам!

Акция «Снежный десант РСО» ежегодно охватывает школы и муниципалитеты Омской области. Проект направлен на развитие добровольчества, патриотического воспитания и формирование у молодежи ответственного отношения к своему региону, а также знакомит школьников с возможностями движения студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим трудовым движением молодежи в стране. С 1959 года через школу РСО прошли более 20 млн человек, а только в 2024 году участниками движения стали свыше 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России.