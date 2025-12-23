В Омской области нарядили живую елку у обелиска в память о погибших

Жители Петропавловки Муромцевского района решили сэкономить на новогодних праздниках.

Фото: Omskinform.ru

В поселке Петропавловка Муромцевского района у обелиска, установленного в память о погибших, нарядили живую ель и повесили новогоднюю гирлянду. Об этом рассказали в группе «Голос Муромцево».

– Вообще-то это место памяти, где люди приходят и поклоняются погибшим солдатам. Памятник является объектом культурного наследия. По закону об объектах культурного наследия украшение шариками, гирляндами здесь недопустимо. Это сочетание несочетаемого. Факт, конечно, вопиющий. Подобное происходит по причине, что люди не знают законы и историю, – такой подписью сопровождена фотография светящейся новогодней елочки.

Под постом свое мнение высказали жители района. Одни считают, что рубить в лесу дерево, чтобы оно простояло лишь несколько дней, – это неправильно.

– Ну, нарядили и нарядили. Не хороводы же водить вокруг нее будут, – написал один из подписчиков.

При этом вспоминают жители, что известный в районе меценат подарил родному поселку когда-то шикарную искусственную ель.

– В Петропавловке на кладбище тоже много елок, может, на следующий год там нарядят, – иронизируют другие.

Петропавловка – это место, известное всем туристам, кто ездит в Муромцевский район. Именно в этом поселке расположен винокуренный завод – памятник промышленной архитектуры ХIХ века.