Крутая снежная глыба из Омска внезапно оказалась в Китае

Омская снежная скульптура оказалась на фестивале в Китайской Народной Республике. Как рассказал мэр Сергей Шелест, город принял участие в 22-м Международном китайско-российско-монгольском фестивале льда и снега в Маньчжурии, который является городом-побратимом Омска. Фестиваль открылся в тематическом парке «Ледяное великолепие».
– Наша композиция, включающая в себя силуэты основных достопримечательностей города, носит название «Омск – культурная столица России 2026 года», является одновременно и фотозоной для гостей мероприятия, – рассказал Шелест в своем телеграм-канале.
На скульптуре видны силуэты достопримечательностей Омска: Драмтеатра, Успенского собора, Музыкального театра, «G-Drive Арены», Тарских ворот и шара «Держава».
Площадь фестиваля составляет 128 тыс. кв. метров, сообщил Шелест. Посетители парка смогут полюбоваться скульптурными композициями из снега и льда, символизирующими разнообразие культур России, Китая и Монголии. Композиция также знаменует 10-летие взаимодействия Маньчжурии и Омска в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах.