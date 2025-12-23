В Омской области наладят масштабное производство беспилотников

Деньги на развитие отрасли планируют привлечь из федерального бюджета.

Фото: t.me/OO200let В Омской области планируют развивать производство беспилотных летательных аппаратов. В эту сферу из федерального бюджета планируется привлечь около миллиарда рублей, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем ежегодном послании Законодательному собранию.

Также глава региона отметил, что в этом году промышленное производство в регионе выросло на 3,2 %, что позволило Омской области занять четвертое место в рейтинге самых успешных регионов России по промышленной политике.

Для дальнейшего стимулирования производства власти планируют увеличить региональный Фонд развития промышленности на 250 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства будут использованы для поддержки предприятий и запуска новой продукции.