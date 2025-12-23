Молодая сибирячка попала в реанимацию после бурного секса

По словам девушки, у нее был «отличный секс», но последствия оказались тяжелыми.

25-летняя жительница Новосибирска попала в реанимацию после бурного секса. Вечером после встречи с партнером сибирячка почувствовала боли в животе, у нее свело мышцы тазового дна, и возникла тошнота, но девушка не придала этому значения – выпила обезболивающее средство и приняла горячую ванну. Это едва не привело к тяжким последствиям.

На следующее утро боли усилились, у девушки закружилась голова, она потеряла сознание и упала, разбив затылок. Окружающие вызвали ей скорую помощь, пострадавшую экстренно госпитализировали и провели ей операцию, сообщает SHOT. Как выяснилось, резкое ухудшение самочувствия возникло из-за разрыва кисты в яичнике – девушка потеряла более полулитра крови.

Когда пациентка отошла от наркоза, она рассказала врачам, что причиной ее госпитализации стали «отличный секс», овуляция и тяжелый перелет. Сейчас сибирячка проходит лечение и восстанавливается.

Врачи тем временем напоминают, что внутреннее кровотечение может привести к летальному исходу. При внутренней боли нельзя принимать горячую ванну и пить обезболивающие. Лучше сразу обратиться за медицинской помощью.