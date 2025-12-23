Омск-Информ
·Общество

Мишустин анонсировал индексацию пенсий работающим пенсионерам

Увеличение выплат запланировано на следующий год.

В правительстве России продолжат работу по индексации пенсий работающим гражданам, которая возобновилась с 2025 года. Такие перспективы анонсировал на совещании с вице-премьерами премьер-министр России Михаил Мишустин.

– Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам, – подчеркнул глава кабмина.

Ранее в Государственной думе обещали проиндексировать с начала 2026 года пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

