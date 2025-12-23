Пассажирский автобус в Омске попал в ДТП

Авария обошлась без пострадавших.

Фото: Omskinform.ru

Сегодня на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Лермонтова в Омске произошла авария. Неподалеку от остановки «Площадь Ленина» столкнулись легковой автомобиль и автобус.

В ГИБДД «Омск-информу» сообщили, что авария случилась в 10:00. Автобус ехал по маршруту № 42. В аварии никто из пассажиров или водителей не пострадал.

Отметим, что в 12:30 и автобус, и легковушка еще стояли на месте ДТП, затрудняя проезд других автомобилей.