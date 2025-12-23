Омич изрезал бомжа и «уехал» в колонию на 10 лет

Бродяга притворился мертвым, чтобы спастись.

Фото создано при помощи ИИ

Центральный районный суд Омска вынес приговор по делу, в котором ранее судимый за тяжкие преступления мужчина признан виновным в попытке убийства, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

В суде было установлено, что в ночь с 26 на 27 июня прошлого года обвиняемый и его знакомый, уголовное дело в отношении которого приостановлено, натолкнулись на спящего мужчину у теплотрассы на улице Краснознаменной. В состоянии алкогольного опьянения приятели решили убить бездомного.

Один из них удерживал жертву, а другой нанес не менее девяти ножевых ранений, включая удары в жизненно важные органы. Потерпевший не сопротивлялся и притворился мертвым. Нападавшие решили, что дело сделано и ушли.

Пострадавший обратился за помощью и виновных задержали.

Суд, выслушав доводы государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить потерпевшему 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.