При покупке новогодней ели омичи рискуют принести домой клещей

Всему виной теплая зима в большинстве регионов.

t.me/TurboText_bot

Новогодние деревья, активно продаваемые сейчас на многочисленных елочных базарах по всей стране, таят в себе неожиданную угрозу. Вместе с «ароматом праздника» покупатели рискуют принести домой так называемых хвойных клещей.

Из-за теплой зимы в большинстве регионов страны паразиты впадают лишь в кратковременную спячку, а затем выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях. С соснами, пихтами и елками, срубленными накануне новогодних праздников, насекомые попадают в жилища россиян. Такие случаи уже зарегистрированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщает «База».

Омская область, где длительное время стояла теплая погода, также находится в зоне риска. Укус хвойного клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Чаще всего клещи прячутся в трещинах ствола и иголках хвойных деревьев. Чтобы обезопасить себя, после покупки елку нужно оставить на сутки на балконе, а перед заносом в квартиру интенсивно стряхнуть. После того как дерево «отогреется» при комнатной температуре, стоит внимательное осмотреть пространство вокруг него.