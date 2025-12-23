Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

При покупке новогодней ели омичи рискуют принести домой клещей

Всему виной теплая зима в большинстве регионов.

Новогодние деревья, активно продаваемые сейчас на многочисленных елочных базарах по всей стране, таят в себе неожиданную угрозу. Вместе с «ароматом праздника» покупатели рискуют принести домой так называемых хвойных клещей.

Из-за теплой зимы в большинстве регионов страны паразиты впадают лишь в кратковременную спячку, а затем выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях. С соснами, пихтами и елками, срубленными накануне новогодних праздников, насекомые попадают в жилища россиян. Такие случаи уже зарегистрированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщает «База».

Омская область, где длительное время стояла теплая погода, также находится в зоне риска. Укус хвойного клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Чаще всего клещи прячутся в трещинах ствола и иголках хвойных деревьев. Чтобы обезопасить себя, после покупки елку нужно оставить на сутки на балконе, а перед заносом в квартиру интенсивно стряхнуть. После того как дерево «отогреется» при комнатной температуре, стоит внимательное осмотреть пространство вокруг него.

·Общество

При покупке новогодней ели омичи рискуют принести домой клещей

Всему виной теплая зима в большинстве регионов.

Новогодние деревья, активно продаваемые сейчас на многочисленных елочных базарах по всей стране, таят в себе неожиданную угрозу. Вместе с «ароматом праздника» покупатели рискуют принести домой так называемых хвойных клещей.

Из-за теплой зимы в большинстве регионов страны паразиты впадают лишь в кратковременную спячку, а затем выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях. С соснами, пихтами и елками, срубленными накануне новогодних праздников, насекомые попадают в жилища россиян. Такие случаи уже зарегистрированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщает «База».

Омская область, где длительное время стояла теплая погода, также находится в зоне риска. Укус хвойного клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Чаще всего клещи прячутся в трещинах ствола и иголках хвойных деревьев. Чтобы обезопасить себя, после покупки елку нужно оставить на сутки на балконе, а перед заносом в квартиру интенсивно стряхнуть. После того как дерево «отогреется» при комнатной температуре, стоит внимательное осмотреть пространство вокруг него.