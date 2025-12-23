Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Академик РАН назвал «слишком длинными» новогодние каникулы  

Людям нечем занять себя на протяжении почти двух недель.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал «чрезмерно длинными» новогодние каникулы 2025–2026 годов в России. По мнению эксперта, людям будет нечем себя занять в эти дни.

– Даже в Москве трудно себя будет занять, хотя правительство ярмарки проводит, народные и ненародные гуляния, – цитирует Онищенко агентство ТАСС. – А что делать остальной России?

Он напомнил, что в советский период новогодний отдых был намного короче: 31 декабря только женщин отпускали с работы пораньше, чтобы они успели подготовиться к празднику, выходной был только 1 января, а уже 2-го люди выходили на работу.

Нынешние новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно. Столь долгий отдых сформировался благодаря официальным переносам выходных дней.

·Общество

Академик РАН назвал «слишком длинными» новогодние каникулы  

Людям нечем занять себя на протяжении почти двух недель.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал «чрезмерно длинными» новогодние каникулы 2025–2026 годов в России. По мнению эксперта, людям будет нечем себя занять в эти дни.

– Даже в Москве трудно себя будет занять, хотя правительство ярмарки проводит, народные и ненародные гуляния, – цитирует Онищенко агентство ТАСС. – А что делать остальной России?

Он напомнил, что в советский период новогодний отдых был намного короче: 31 декабря только женщин отпускали с работы пораньше, чтобы они успели подготовиться к празднику, выходной был только 1 января, а уже 2-го люди выходили на работу.

Нынешние новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января включительно. Столь долгий отдых сформировался благодаря официальным переносам выходных дней.