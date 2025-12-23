В Омске построят «доминирующую» многоэтажку

Новый 18-этажный дом рассчитан на 120 квартир.

Фото: vk.com/dagomsk

В Омске выдано разрешение на строительство последнего дома в микрорайоне № 3 ЖК «Амурский». Дом, обладающий переменной этажностью от 2 до 18 этажей, будет служить архитектурной доминантой и композиционным центром микрорайона, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Омска.

Будущий объект предусматривает пристроенный магазин товаров первой необходимости. Общая жилая площадь дома составит 7 тыс. кв. метров. Многоэтажка рассчитана на 120 квартир, из которых 60 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 30 трехкомнатных.

Фото: vk.com/dagomsk

Фасады здания будут украшены клинкерным кирпичом желтых и коричневых оттенков, а для фасада пристроенной части выбран кирпич с фактурной поверхностью. Внешний облик здания подчеркнут вертикальные линии, глухие простенки из белого кирпича и панорамное тонированное остекление лоджий.

Застройщиком выступает ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное».