Дворовый хоккейный турнир стартовал при поддержке ОНПЗ

В соревнованиях участвуют юные спортсмены 10–14 лет, а матчи проходят на современных площадках, построенных в рамках партнерского проекта региона и бизнеса.

Фото: Григорий Овесов

Открытие турнира состоялось на одной из 35 хоккейных коробок, возведенных в Омске в рамках совместного проекта правительства Омской области, компании «Газпром нефть» и ХК «Авангард». В первых матчах приняли участие три дворовые команды, а поддержку юным хоккеистам оказали игроки омского клуба.

В текущем сезоне в турнире примут участие около 1500 спортсменов в составе 34 команд.

Игры проводятся впервые и являются частью проекта «Хоккей для всех», который реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Инициатором выступил Омский нефтеперерабатывающий завод.

– Забота о здоровье – ключевой социальный приоритет Омского НПЗ, – подчеркнул Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ. – Это проявляется не только в поддержке региональных инициатив, таких как проект «Хоккей для всех», но и во внутренней политике предприятия. Для сотрудников завода создана комплексная система поддержки здоровья. Она включает современную спортивную инфраструктуру: тренажерный зал, спортивный комплекс и профилакторий «Карбышево». Таким образом, предприятие последовательно реализует принципы заботы о здоровье – как в масштабах всего региона, так и внутри своего коллектива.

Президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков отметил, что новые коробки располагаются в шаговой доступности от жилых домов и школ.

– Теперь у юных спортсменов есть своя «хоккейная лестница» – от дворовой площадки до серьезного регионального турнира, – добавил Михаил Лавриков.

Соревнования пройдут в несколько этапов в течение зимы.