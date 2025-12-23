Омск-Информ
·Происшествия

В Омске пенсионер сбил двух девушек на переходе

Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Сегодня утром, 23 декабря, в центральном округе Омска произошло ДТП с пострадавшими. О происшествии сообщили в омской полиции.

По предварительной информации, водитель «киа», 78-летний мужчина, двигаясь по проспекту Карла Маркса, в районе дома № 79 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 20-летнюю и 17-летнюю девушек. Им потребовалась медицинская помощь.

Полицейские проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия.

