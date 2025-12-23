Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области в крупном пожаре погибла женщина

Спасатели нашли ее тело, когда разбирали завалы.

Вчера вечером, 22 декабря, в Большеречье произошел крупный пожар в двухквартирном доме, в результате которого погибла женщина.

Сообщение о пожаре поступило в 21:00. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь уже охватил кровлю, веранду и хозяйственные постройки одной из квартир. Один человек успел самостоятельно эвакуироваться из полыхающего здания.

Общая площадь возгорания составила 138 кв. м. Справиться с открытым горением удалось к 22:30. В тушении пожара участвовали 9 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы спецтехники. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

·Происшествия

В Омской области в крупном пожаре погибла женщина

Спасатели нашли ее тело, когда разбирали завалы.

Вчера вечером, 22 декабря, в Большеречье произошел крупный пожар в двухквартирном доме, в результате которого погибла женщина.

Сообщение о пожаре поступило в 21:00. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь уже охватил кровлю, веранду и хозяйственные постройки одной из квартир. Один человек успел самостоятельно эвакуироваться из полыхающего здания.

Общая площадь возгорания составила 138 кв. м. Справиться с открытым горением удалось к 22:30. В тушении пожара участвовали 9 сотрудников МЧС России, задействовав 3 единицы спецтехники. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.