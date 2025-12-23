Омичи «кинули» пенсионеров на миллионы с помощью фейковых ДТП

У одного из мошенников были найдены свертки с запрещенным веществом.

Омский областной суд оставил без изменения приговоры троим местным жителям, которые действовали в качестве курьеров в масштабной мошеннической схеме. Злоумышленники получали деньги от пожилых людей под предлогом помощи «родственникам», якобы попавшим в ДТП.

Как установил Советский районный суд Омска, трое мужчин в возрасте 40–45 лет работали в сговоре с другими сообщниками. Они звонили пенсионерам, представлялись родственниками жертв, сотрудниками полиции или адвокатами, сообщая ложную информацию о том, что близкий человек стал участником аварии.

Осужденные же играли роль курьеров. Приезжая к потерпевшим за деньгами, в общей сложности они похитили более 2 млн рублей у девяти пожилых омичей. Уточняется, что у одного из задержанных курьеров были обнаружены свертки с наркотическим веществом.

Районный суд признал их виновными в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 159 УК РФ. Одному из них также было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В колонии общего режима мошенники проведут от 4 до 6 лет.