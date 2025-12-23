Омичам рассказали о новых правилах выплаты пенсий

Около 700 тысяч пенсионеров получат накопления единовременно.

С 1 января следующего года расчетный период выплаты накопительной пенсии в России составит 270 месяцев. Примерно 152 тысячи человек будут получать накопительную пенсию, а средний размер ежемесячной выплаты составит около 1,5 тысячи рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

– С 1 января в России вступит в силу закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в размере 270 месяцев. Данная новость напрямую касается исключительно мужчин и женщин, которым в 2026 году исполнится 60 и 55 лет соответственно, – рассказала парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Бессараб уточнила, что распределение пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с правительственной методикой. Кроме того, порядка 705 тысяч граждан получат свои пенсионные накопления единовременно, средний размер такой выплаты составит 68 тысяч рублей.

– Единовременная выплата назначается, если расчетное ежемесячное значение пенсии не превышает 10 % прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составит 16 288 рублей, – пояснила Бессараб.

По словам политика, если сумма накоплений меньше 439,8 тысячи рублей и выполняются остальные условия, выплаты осуществляются единовременно.