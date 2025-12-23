Школьнице из Омской области выплатили компенсацию из-за укусов собаки

После обращения матери, прокуратура подала иск в суд.

Фото создано при помощи ИИ

По решению суда администрация Большереченского района Омской области выплатила компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей 14-летней школьнице, которая пострадала от укусов бездомной собаки.

Инцидент произошел 22 декабря 2024 года. Вечером девочка находилась возле своего дома, когда к ней подбежала бездомная собака и укусила ее за обе ноги.

После обращения матери пострадавшей прокуратура Большереченского района провела проверку. Учитывая, что у собаки не было хозяина, а ответственность за обращение с безнадзорными животными лежит на органах местного самоуправления, прокурор подал иск в суд.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Администрация района пыталась обжаловать решение в апелляционном порядке, но вышестоящая судебная инстанция оставила его без изменений.