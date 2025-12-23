Угрожал вилкой: омич устроил дебош в вагоне-ресторане

Теперь он предстанет перед судом.

Omskinform.ru

Жителю Омской области грозит срок за хулиганство в пассажирском поезде. Новоуренгойская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Как установило следствие, в апреле этого года мужчина находился в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Москву. В состоянии алкогольного опьянения он начал нецензурно выражаться и угрожать насилием пассажирам и сотрудникам поезда.

В ходе конфликта омич схватил директора вагона-ресторана за шею, угрожая ему вилкой. В ответ на замечание одного из посетителей он напал на него и ударил по лицу.

Работник поездной бригады и один из пассажиров повалили дебошира на пол и связали ему руки до приезда полиции.

Теперь дело о хулиганстве предстоит рассмотреть Пуровскому районному суду Ямало-Ненецкого автономного округа. Омичу грозит до 7 лет лишения свободы.