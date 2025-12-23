В омских школах не хватает почти 400 педагогов

Больше всего не хватает учителей математики, русского языка и литературы.

Фото: Freepik.com

По данным регионального департамента образования на середину декабря, в педагогической сфере Омска открыто 389 вакансий.

Наиболее критичная ситуация сложилась с преподавателями точных и гуманитарных наук. В школах не хватает 62 учителей математики, 41 – русского языка и литературы, а также 27 учителей начальных классов. К тому же в дефиците находятся преподаватели по физике и технологии, где открыто по 20 вакансий.

Работающие учителя вынуждены закрывать «дыры» в расписании и брать на себя часы уволившихся коллег. За последний месяц, с 15 ноября по 15 декабря, омские школы покинули около 30 педагогов, среди которых 1 учитель физики, 3 учителя ИЗО, 4 преподавателя биологии, 9 математиков, 5 историков и 5 учителей начальных классов.

В департаменте образования объяснили текучку кадров объективными причинами.

– Движение кадров в БОУ г. Омска связано с объективными причинами (смена сферы деятельности, места жительства, должности, продолжение обучения в магистратуре, выход на пенсию), – сообщает «НГС55» со ссылкой на департамент образования.

