Омичам назвали самую вредную конфету в сладком подарке

Диетолог Алексей Кабанов предупредил родителей о вреде чрезмерного потребления сладостей детьми, особенно в новогодние праздники. По словам врача, переизбыток сахара грозит детскому организму серьезными проблемами со здоровьем.
Больше всего, по словам Кабанова, детям грозит сахарный диабет и ожирение.
– Без сомнения, избыток добавленного сахара в нашем ежедневном рационе и рационе наших детей – это очень серьезная проблема на данный момент. Для детей, прежде всего, это диабет и излишний вес, так как дети плохо могут контролировать количество потребляемых сладких продуктов, – приводит слова врача «Лента.ру».
Кабанов уточнил, что среди всех сладостей наибольшую опасность представляют леденцы, состоящие практически целиком из сахара. Напротив, наименее вредным вариантом является мармелад.
– Если на первом месте в составе у нас стоит сахар – это однозначно самая вредная история. Есть конфеты, у которых сахар не будет стоять на первом месте. Например, мармелад, он может быть натуральным, может быть в виде конфет тоже, и он действительно может быть сделан на основе ягод и так далее – это в идеале. Мармелад – это самый минимальный вред, который мы можем получить от сладкого подарка, – уточнил специалист.
Кабанов добавил, что следует отдавать предпочтение сладостям с натуральными сахарозаменителями.