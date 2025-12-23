Омск-Информ
·Общество

Омичам пообещали снегопад на протяжении всего дня

В регион пришло потепление.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –4...–9 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Юго-западный, южный, ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами на дорогах будут снежные заносы и накат. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –5...–10 °C, при прояснении до –15 °C. Местами усилится снегопад и начнется метель. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 15–17 м/с. На дорогах сохранятся снежные заносы и накат. Атмосферное давление будет слабо падать.

