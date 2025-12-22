Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб молодой житель Омской области

Ему было 33 года.

На СВО погиб житель Троицкого сельского поселения Омской области Андрей Калинин. Это случилось 7 декабря.

Как сообщили в администрации сельского поселения, Андрей Калинин родился 4 февраля 1992 года. В 2022 году добровольцем ушел на спецоперацию.

Прощание с военнослужащим состоится 29 декабря в Троицком.

