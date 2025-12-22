Омск-Информ
·Происшествия

Пожилой омич на иномарке сбил девочку-подростка в Омске

Школьница получила травмы.

Сегодня на улице Бульварной в Омске случилась авария. Около 14:30 72-летний мужчина на автомобиле Toyota сбил 15-летнюю девочку.

По данным ГИБДД, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии ей понадобилась медицинская помощь.

В причинах и обстоятельствах происшествия продолжают разбираться полицейские.

